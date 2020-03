Valneva : La CDC dépasse les 10% du capital

(CercleFinance.com) - La CDC a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 28 février, le seuil de 10% du capital de Valneva et détenir 10,13% du capital et 14,23% des droits de vote, du fait d'une acquisition d'actions sur le marché par CDC Croissance.



La CDC déclare ses intentions suivantes pour les six prochains mois, envisager de procéder a des achats d'actions en fonction des opportunités et des conditions de marché, mais pas d'acquérir le contrôle de Valneva, ni de demander la nomination d'administrateurs.



