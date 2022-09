Valneva : Goldman Sachs abaisse sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a ramené vendredi sa recommandation sur Valneva de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 27,5 à huit euros suite aux récents développements jugés décevants du programme de vaccination contre le Covid-19.



Si l'intermédiaire juge qu'il n'est pas dit que le laboratoire mette officiellement fin à ses activités en la matière suite à l'intention affichée par Bruxelles d'annuler sa commande de vaccins, Goldman estime qu'il est plus sûr d'adopter une approche prudente sur le dossier.



L'analyste retire ainsi de son modèle de valorisation quelque 365 millions d'euros de revenus qui devaient être tirés du programme VLA2001 en 2023 et 405 millions de recettes annuelles prévues à partir de l'exercice 2024.



Ceci étant, Goldman Sachs souligne que le groupe dispose encore d'opportunités 'significatives' dans son portefeuille de produits en cours de développement, à commencer par le VLA1553 dans le chikungunya et VLA15 dans la maladie de Lyme.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.