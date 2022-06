Valneva : Entrée dans l'indice Euronext Tech Leaders

(CercleFinance.com) - Valneva gagne plus de 2% après l'annonce de son entrée dans l'indice Euronext Tech Leaders, lancé par Euronext, qui 'vise à renforcer le secteur technologique européen et à servir de catalyseur pour la prochaine génération des leaders de la Tech'.



Cet indice est composé de plus de 100 entreprises technologiques européennes, qui ont été identifiées par Euronext comme des leaders dans leur domaine ou comme ayant un profil de croissance particulièrement fort.



'Notre inclusion dans ce nouvel indice renforcera notre visibilité en tant que société innovante dans les vaccins. Les services dédiés qui nous sont offerts dans le cadre de cette initiative seront un grand atout pour l'avenir', commente son CEO Thomas Lingelbach.



