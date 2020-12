Valneva : Entouré pour le début d'une étude dans la Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva bondit de plus de 10%, entouré après l'annonce par la société spécialisée dans les vaccins, de l'initiation d'une étude clinique de phase 1/2 pour son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le Covid-19, VLA2001.



Cette étude randomisée, à double aveugle, évaluera l'innocuité et l'immunogénicité de trois différentes doses du vaccin chez environ 150 adultes sains. Elle sera menée sur des sites au Royaume-Uni avec le soutien du National Institute for Health.



En fonction de l'analyse des premières données et notamment de la sélection de la dose optimale, de nouveaux essais pourraient débuter, Valneva espérant obtenir une autorisation initiale de mise sur le marché dès le quatrième trimestre 2021.



