Valneva : En forte hausse après une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre Valneva termine la journée en hausse de près de 3% profitant de l'analyse positive d'Oddo BHF.



Dans une note sur les valeurs de biotechnologies européennes, Oddo BHF indique privilégier Valneva, ainsi qu'Abivax et Genfit, avec des opinions 'surperformance' et des objectifs de cours relevés à respectivement 12, 30 et 8,8 euros.



'Ces trois titres bénéficient d'actionnaires solides accompagnés d'un newsflow clinique et réglementaire dont le risk/reward nous semble attractif dans les 18 prochains mois', explique l'analyste en charge du dossier.



Oddo BHF souligne que la performance boursière du secteur lors de ce début 2023 a été de nouveau extrêmement hétérogène. 'Un rebond des opérations M&A se matérialise enfin ce qui devrait revigorer un secteur apathique', pointe-t-il cependant.



