Valneva : En chute pour une étude perturbée dans Lyme

(CercleFinance.com) - Valneva dévisse de près de 7%, après la décision de son partenaire Pfizer d'interrompre un pourcentage significatif de participants aux États-Unis inscrits à l'étude clinique de phase 3 VALOR, qui évalue son candidat vaccin VLA15 dans la maladie de Lyme.



Ces participants à l'étude sont interrompus à la suite de violations des bonnes pratiques cliniques sur certains sites d'essais cliniques gérés par un opérateur de sites d'essais cliniques tiers, mais non de problèmes de sécurité liés au vaccin expérimental.



Pfizer a procédé à un examen approfondi des opérations et de la collecte des données sur les sites en question. L'essai clinique se poursuit néanmoins sur d'autres sites et le groupe américain continue de recruter de nouveaux participants.



