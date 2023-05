Valneva : Dossier déposé dans le chikungunya au Canada

(CercleFinance.com) - Valneva annonce le dépôt auprès de Santé Canada d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, pour les personnes âgées de 18 ans et plus.



Il s'agit de la deuxième demande réglementaire pour VLA1553 déposée par la société, qui a l'intention d'en déposer d'autres en 2023, y compris en Europe. Une demande d'AMM fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire par la FDA des États-Unis.



VLA1553 est actuellement le seul candidat vaccin contre le chikungunya au monde pour lequel un processus de revue réglementaire est en cours et pourrait ainsi devenir le premier vaccin pouvant répondre à ce besoin médical non satisfait.



