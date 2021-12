Valneva : Données positives pour VLA2001 en dose de rappel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva annonce des premières données positives, dans le cadre de son étude de phase 1/2, VLA2001-201, concernant l'utilisation de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001, comme dose de rappel.



'Les titres d'anticorps mesurés deux semaines après la dose de rappel étaient environ quatre fois plus élevés que ceux observés deux semaines après la primovaccination', précise notamment la société de vaccins.



En parallèle, Valneva prépare le lancement d'une étude qui évaluera une dose de rappel de VLA2001 injectée au moins six mois après une primovaccination avec d'autres vaccins ou après une infection naturelle à la Covid-19, étude qui devrait être initiée début 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.