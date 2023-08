Valneva : Données positives pour VLA1553 chez l'adolescent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva annonce de premières données positives de phase III concernant l'innocuité, chez les adolescents, de son candidat vaccin à dose unique contre le chikungunya, VLA1553, données issues de l'essai VLA1553-321 en cours au Brésil.



Selon cet essai clinique, mené dans une zone endémique et incluant des participants précédemment infectés par le virus du chikungunya, VLA1553 était généralement sûr et bien toléré chez les 12 à 17 ans, qu'ils aient ou non été précédemment infectés par le virus.



VLA1553-321 est conduit dans le but de pouvoir demander, en cas de succès, une extension d'utilisation pour cette tranche d'âge si VLA1553 est d'abord autorisé chez les adultes par FDA américaine, autorisation faisant l'objet actuellement d'un examen prioritaire.



