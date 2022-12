Valneva : Données positives d'un vaccin contre le chikungunya

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui des données positives sur la persistance des anticorps douze mois après la vaccination avec une seule dose de son candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553.



Suite à l'annonce de données positives d'immunogénicité et d'innocuité pour l'étude de Phase 3 VLA1553-301 en mars 2022, Valneva a lancé un essai sur la persistance des anticorps (VLA1553-303) visant à suivre un sous-groupe de participants pendant une période d'au moins cinq ans et à confirmer la durabilité à long terme de la réponse des anticorps après une seule vaccination.



Cet essai sur la persistance des anticorps a porté sur 363 participants adultes en bonne santé qui ont été suivis entre les sixième et douzième mois après vaccination.



99 % des participants ont conservé des titres d'anticorps neutralisants supérieurs au seuil de séro-réponse de 150 douze mois après une seule vaccination.



Aucun problème de sécurité n'a été identifié pendant la durée de l'étude de suivi, confirmant le profil d'innocuité observé dans les études précédentes.



