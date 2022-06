Valneva : Deux nouveaux experts au conseil scientifique

(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé hier soir la nomination de deux experts des vaccins de renommée mondiale à son conseil scientifique, un organisme consultatif qui lui permet d'orienter sa stratégie de R&D.



Le Dr Thomas Decker est un professeur d'immunobiologie au sein du laboratoire Max Perutz de l'Université de Vienne, tandis que le Dr Michael Pfleiderer est un biologiste spécialisé dans les affaires réglementaires et le développement de vaccins.



Le conseil scientifique de Valneva, présidé par le Dr Ralf Clemens et qui regroupe maintenant un total de six médecins, a été formé en 2019.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel