Valneva : Des pertes creusées en 2022

(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir essuyé une perte nette de 143,3 millions d'euros en 2022, contre une perte de 73,4 millions l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA ajusté négatif qui est passé de 47,1 à 69,2 millions d'une année sur l'autre.



La société de vaccins précise qu'au niveau de sa perte opérationnelle de 113,4 millions, le programme Covid-19 a contribué à la perte à hauteur de 42,8 millions en 2022 après avoir dégagé un bénéfice de 3,9 millions en 2021.



Le chiffre d'affaires total a augmenté de 3,8% à 361,3 millions d'euros, tiré par un bond de 82,3% des ventes de produits grâce à la reprise continue du marché des voyageurs, ainsi qu'aux ventes du vaccin contre la Covid-19 en Europe et à Bahreïn.



Pour 2023, Valneva indique anticiper un chiffre d'affaires total entre 220 et 260 millions d'euros, dont 130 à 150 millions de ventes de produits, y compris des ventes marginales de vaccins contre la Covid-19, et des dépenses de R&D entre 70 et 90 millions.



