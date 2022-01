Valneva : Début de la phase de rappel de l'étude Cov-Compare

(CercleFinance.com) - Valneva annonce le début des vaccinations de rappel avec son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19 chez les participants adultes de son essai pivot de phase 3, Cov-Compare, afin de compléter les précédentes données positives sur les rappels générées lors de la phase 1/2.



Avec cette extension de l'essai, une dose de rappel de VLA2001 sera évaluée chez les 18 ans et plus, qui ont reçu une primovaccination avec deux doses de VLA2001, ainsi que chez les 30 ans et plus, qui ont reçu deux doses du vaccin AZD1222 d'AstraZeneca.



La dose de rappel de VLA2001 sera administrée au moins sept mois après la fin de la série de primovaccination. L'essai est actuellement en cours au Royaume Uni et des données initiales sont attendues au deuxième trimestre 2022.



