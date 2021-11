Valneva : Croissance de 19% du CA à neuf mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva publie un chiffre d'affaires de 69,8 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2021, en croissance de 18,7%, grâce aux revenus hors ventes de produits, tels que ceux liés à l'accord de collaboration avec Pfizer pour le vaccin contre la maladie de Lyme.



Les ventes de produits ont légèrement reculé de 0,9% à 45,5 millions, le marché du voyage ayant continué à subir l'impact de la pandémie de Covid-19. A taux de change constant, elles ont néanmoins progressé de 1,8%.



Pour 2021, Valneva indique viser désormais, hors VLA2001, un chiffre d'affaires total entre 85 et 100 millions d'euros (contre 80-105 millions précédemment) et des dépenses de R&D entre 60 et 70 millions (contre 65-75 millions précédemment).



