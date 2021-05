Valneva : Creusement de la perte nette au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Valneva publie un résultat net de -27,7 millions d'euros au titre du premier trimestre 2021, contre -1,2 million un an auparavant, et un EBITDA de -28,3 millions, contre +2,4 millions au premier trimestre 2020.



La société de vaccins explique que cette dégradation reflète une augmentation des investissements dans les programmes cliniques et un recul des ventes à 23,2 millions d'euros, contre 35,2 millions un an auparavant.



Valneva révise ses perspectives financières pour 2021 : concernant les activités non liées au programme VLA2001, il prévoit un chiffre d'affaires entre 80 et 105 millions d'euros et des dépenses de R&D entre 65 et 75 millions.



