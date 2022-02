Valneva : CA plus que triplé en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva affiche au titre de 2021 un chiffre d'affaires total de 348,1 millions d'euros, en croissance de 216%, grâce notamment aux 253,3 millions de revenus liés à la Covid-19 dans le cadre de l'accord (aujourd'hui résilié) avec le gouvernement britannique.



Le CA annuel du groupe de vaccins comprend aussi 94,8 millions d'euros provenant des ventes de produits et des autres revenus (hors Covid), ce qui correspond à la partie haute de sa fourchette de prévisions précédente, à savoir 85 à 100 millions.



Pour son exercice 2022, Valneva prévoit un chiffre d'affaires total entre 430 et 590 millions d'euros, dont 350 à 500 millions de ventes du vaccin contre la Covid-19, sous réserve des approbations réglementaires et des livraisons.



