Valneva : Avenant à l'accord avec Bruxelles confirmé

(CercleFinance.com) - Valneva confirme la signature de l'avenant à son accord d'achat anticipé avec la Commission européenne, comme annoncé par la société de vaccins le 20 juillet, la période pendant laquelle les Etats membres pouvaient exercer leur droit de retrait ayant expiré.



Dans ce cadre, les achats de VLA2001, son vaccin à virus entier inactivé contre la Covid-19, par les États membres consistent en 1,25 million de doses cette année, avec l'option d'acheter une quantité identique plus tard pour une livraison en 2022.



La société de biotechnologies prévoit donc de livrer les premières doses du vaccin aux États membres participants, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande et la Bulgarie, dans les prochaines semaines.



