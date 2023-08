Valneva : Augmentation d'un accord de financement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva annonce un accord visant à augmenter de 100 millions de dollars le montant en principal de l'accord existant de financement par emprunt avec les fonds américains spécialisés dans la santé Deerfield Management Company et OrbiMed.



Cette augmentation donnera à la société française de vaccins un accès immédiat à 50 millions de dollars, avec 50 millions supplémentaires disponibles à sa discrétion jusqu'au 31 décembre 2023.



Ce financement supplémentaire sera investi dans la R&D et dans la préparation du lancement commercial potentiel du candidat vaccin contre le chikungunya, pour lequel Valneva prévoit une possible autorisation de la FDA d'ici la fin novembre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.