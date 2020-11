Valneva : AGE pour une possible offre d'ADS sur le Nasdaq

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva annonce qu'elle convoquera une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour le 22 décembre, afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour préparer une éventuelle cotation et une offre publique d'actions sous forme d'ADS sur le Nasdaq en 2021.



Chaque ADS (American Depositary Shares) représenterait un nombre d'actions ordinaires. Cette opération interviendrait sous réserve de l'état du marché et d'autres conditions, conformément aux plans stratégiques de la société de vaccins.



Le calendrier, le nombre de titres offerts et leur prix d'offre n'ont pas encore été déterminés. Valneva prévoit de soumettre un projet confidentiel de déclaration d'enregistrement à la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine début 2021.



