Valneva : A reçu l'approbation de son vaccin de l'agence MHRA

(CercleFinance.com) - Le vaccin contre la COVID-19 développé par Valneva a reçu aujourd'hui l'approbation réglementaire de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni (MHRA).



Le régulateur indépendant des médicaments du Royaume-Uni indique dans son communiqué être le premier au monde à approuver le vaccin Valneva qui devient le sixième vaccin contre la COVID-19 à obtenir une autorisation MHRA.



' Avec ce type de vaccin, le virus est cultivé en laboratoire, puis rendu complètement inactif afin qu'il ne puisse pas infecter les cellules ou se répliquer dans le corps, mais puisse toujours déclencher une réponse immunitaire au virus COVID-19. Ce processus est déjà largement utilisé dans la production de vaccins contre la grippe et la poliomyélite '.



' Cette approbation arrive 6 mois plus tard que le calendrier prévu initialement avant la volte-face du gouvernement britannique en septembre 2021. Par ailleurs, rappelons que Valneva attend également l'avis de l'EMA ce mois-ci ' indique Invest Securities.



