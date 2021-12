Valneva : Les doses de rappel du candidat vaccin de Valneva montrent de premiers résultats positifs

(BFM Bourse) - Valneva a annoncé ce jeudi matin de premiers résultats positifs dans le cadre de son étude de phase 1/2 pour l'utilisation de son candidat vaccin (VLA2001) comme dose de rappel contre le Covid-19 (pour des gens primovaccinés avec le VLA2001), les données révélant que celui-ci a significativement augmenté l'immunité des participants ayant reçu le même vaccin en immunisation primaire.

Les acheteurs reviennent -encore- sur Valneva ce jeudi matin après que la biotech franco-autrichienne a dévoilé les résultats initiaux de son étude de phase 1/2 (début des essais cliniques) montrant une excellente réponse immunitaire après une troisième dose de VLA2001 administrée 7 à 8 mois après la deuxième dose de primovaccination faite avec le même vaccin. Une annonce qui se traduit, en Bourse, par un nouveau bond de 10,1% pour le titre Valneva à 24,62 euros, au plus haut depuis la publication d'une étude comparative sur l'efficacité de différentes doses de rappel publiée dans The Lancet le 3 décembre. Alors que la fin d'année approche, celui-ci affiche à ce stade une progression exceptionnelle de +215% depuis le 1er janvier dernier - une performance qui grimpe à plus de 600% de hausse sur les 3 dernières années.

La biotech, basée à Saint-Herblain près de Nantes, a donc fait part de premières données positives concernant l'utilisation de son vaccin -utilisant la technologie éprouvée du virus inactivé- comme dose de rappel.

77 des 153 participants à cette étude de phase 1/2, âgés de 18 à 55 ans, ont reçu une dose de rappel de VLA2001 sept à huit mois après la fin de leur primovaccination avec une dose faible, moyenne ou élevée de VLA2001. Tous les participants ont reçu une seule vaccination de rappel avec VLA2001 à la même dose (élevée) que celle utilisée dans l'essai pivot de Phase 3 "Cov-Compare" menée sur plus de 4.000 volontaires. Le niveau d'anticorps des participants a été mesuré au moment du rappel ainsi que deux semaines plus tard. après la dose de rappel. 45 des 77 participants ayant reçu une dose de rappel ont été inclus dans l'analyse finale - 27 des participants restants s'étaient également vu administrer un autre vaccin, et cinq ont présenté une infection au Covid-19 au cours de l'étude.

L'immunité des participants significativement renforcée

"La troisième dose de VLA2001 a généré une excellente réponse anamnestique, des taux d'anticorps similaires ayant été observés que les participants aient été initialement vaccinés avec une dose faible, moyenne ou élevée" lit-on dans le communiqué de Valneva. "Ceci démontre un fort effet du rappel, avec une multiplication des niveaux d'anticorps contre le virus de Wuhan de 42 à 106 fois en comparaison avec les niveaux d'anticorps observés avant la dose de rappel" ajoute la biotech.

Cité dans le communiqué, le directeur médical de Valneva Juan Carlos Jaramillo se dit "vraiment ravi d'annoncer ces premiers résultats [...] qui confirment que VLA2001 a significativement renforcé l'immunité des participants qui avaient reçu VLA2001 lors de leur primovaccination et ce, quel que soit le niveau initial d'anticorps neutralisants au moment où le rappel a été effectué". "Effectuer un rappel plusieurs mois (typiquement six mois ou plus) après l’immunisation primaire est généralement efficace pour les vaccins inactivés et adjuvantés" fait-il valoir.

En complément de ces données initiales, Valneva prévoit d’annoncer d’autres données sur les rappels homologues, provenant de l'étude Cov-Compare. Et en parallèle, Valneva prépare le lancement d’une étude dédiée aux rappels hétérologues, qui évaluera une dose de rappel de VLA2001 injectée au moins six mois après une primovaccination avec d'autres vaccins ou après une infection naturelle à la Covid-19. Valneva va enfin évaluer la capacité de VLA2001 à pouvoir générer des anticorps neutralisants contre les variants préoccupants, Omicron y compris, en utilisant le sérum des participants ayant reçu un rappel.

"Nos équipes travaillent assidûment sur nos demandes d'enregistrement actuellement en cours afin que nous puissions déployer rapidement notre vaccin et nous assurer qu'il atteigne les personnes qui en ont besoin" assure par ailleurs Juan Carlos Jaramillo.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse