Valneva : Le Canada va bien examiner la demande d'autorisation du vaccin anti-chikungunya de Valneva

(BFM Bourse) - L'agence réglementaire Santé Canada a jugé recevable la demande d'autorisation de mise sur le marché du candidat-vaccin du groupe.

Le vaccin anti-chikungunya de Valneva franchit une nouvelle étape, cette fois au Canada. L'autorité sanitaire locale, Santé Canada, a jugé recevable le dossier de demande d'autorisation du spécialiste français des vaccins contre les maladies infectieuses.

Cette demande porte sur l'utilisation de ce candidat-vaccin chez les personnes âgées de 18 ans ou plus. Santé Canada a considéré que le dossier était suffisamment complet pour procéder à un examen de fond des données soumises par le laboratoire.

"Sur la base des délais de traitement usuels des demandes d’autorisations par Santé Canada, l'examen réglementaire devrait être achevé d'ici mi 2024", a indiqué Valneva dans un communiqué.

A la Bourse de Paris, en réaction à ces informations, le titre Valneva s'adjuge 1,4% ce mardi vers 10h20 après avoir déjà gagné 2,4% la veille. L'action du groupe avait alors été soutenue par l'annonce de données positives d'innocuité (c'est-à-dire de l'absence de nocivité) du candidat-vaccin chez les adolescents.

Vers un marché d'un demi milliard de dollars par an

Le candidat-vaccin de Valneva, appelé VLA1553, fait déjà l'objet d'un examen de la part de l'autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA). Mi-août, l'entreprise française avait indiqué que cette autorité avait reporté la date-cible de la fin d'examen du traitement, passant de la fin août à la fin novembre, ce qui avait pesé sur son action.

"La société a l'intention de déposer d'autres demandes d’autorisation en 2023", a indiqué ce mardi l'entreprise dans un communiqué.

Pour rappel, Valneva avait publié en mars 2022 des données positives sur l’immunogénicité et l’innocuité pour l’étude de phase III (la dernière étape avant la potentielle mise sur le marché) évaluant ce candidat vaccin VLA-1553. Puis, en décembre dernier, la société avait communiqué de nouvelles données concluantes sur la persistance des anticorps du vaccin.

"Le VLA1553 est le produit le plus avancé en cours de développement dans cette indication et donc Valneva a de bonne chance d’être le premier et seul exploitant sur ce marché", avait alors expliqué à BFM Bourse Mohamed Kaabouni, analyste chez Portzamparc. Selon une étude VacZine analytics citée par Valneva, le marché mondial du vaccin contre le chikungunya pourrait dépasser les 500 millions de dollars par an d’ici 2032.

