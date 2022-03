Valneva : La phase finale d'essais du vaccin de Valneva contre le chikungunya est un succès

L'action Valneva grimpe de près de 10% alors que l'étude de phase 3 sur son candidat vaccin VLA1553 contre le chikungunya a satisfait à l'ensemble des critères d'efficacité, ouvrant la voie à une future mise sur le marché.

(CercleFinance.com) - Valneva annonce le succès de l'essai pivot de phase 3 de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, son analyse finale positive comprenant des données de suivi à six mois ayant confirmé les résultats initiaux d'août dernier.



L'essai VLA1553-301, qui a recruté 4.115 adultes aux États-Unis, a atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires, dont une séroprotection chez 98,9% des participants après un mois et 96,3% après six mois, et confirmé un bon profil d'innocuité et de tolérance.



Valneva prévoit désormais de commencer le processus de pré-soumission réglementaire auprès de la FDA des États-Unis au deuxième trimestre 2022. Son programme chikungunya a reçu le statut de 'Breakthrough Therapy' de la FDA en juillet 2021.



