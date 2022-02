Valneva : L'Ecosse réaffirme son soutien financier à la biotech Valneva et son vaccin anti-Covid

(BFM Bourse) - Au-delà de leur montant, les subventions de l'agence de développement économique écossaise démontrent une volonté d'accompagner dans la durée la croissance de Valneva en misant aussi bien sur la fabrication que sur des activités de recherche.

Tandis que Valneva a subi à l'automne 2021 le revirement du gouvernement britannique au sujet d'une importante commande de vaccins signée un an plus tôt (et confirmée en février 2021), les autorités écossaises n'ont quant à elles jamais renié leur soutien à la biotech franco-autrichienne.

C'était par ailleurs la députée Hannah Bardell, de la circonscription de Livingston, la ville nouvelle écossaise où se situe le site de production de Valneva, qui avait mis le ministre britannique de la Santé face à ses incohérences quant à la décision de rompre le contrat avant que ne soient connus les résultats des essais finaux.

L’agence de développement économique de l’Ecosse, Scottish Enterprise, ainsi que la branche Scottish Development International, avaient soutenu l'implantation d'Intercell Biomedical lors de l'acquisition en 2004 du site de Livingston, où la firme (devenue Valneva par sa fusion avec le français Vivalis) produit depuis son vaccin contre l'encéphalite japonaise.

20 millions de livres de subventions

Dans la continuité, Scottish Enterprise vient de confirmer son soutien en allouant un financement pouvant aller jusqu'à 20 millions de livres (24 millions d'euros) pour la recherche et le développement de vaccins.

Faisant suite aux discussions évoquée en décembre, l’investissement se compose de deux subventions à verser au cours des trois prochaines années, à compter de mars 2022.

La première subvention, d'un montant maximal de 12,5 millions de livres, soutiendra les activités de recherche et de développement liées à la production de VLA2001, le candidat vaccin inactivé de Valneva contre la Covid-19. La deuxième subvention soit jusqu'à 7,5 millions soutiendra les activités de recherche et développement liées aux processus de fabrication d'autres vaccins. Les accords de subvention signés avec Scottish Enterprise sont liés à la sauvegarde et à la création d'emplois sur le site écossais.

Le portefeuille de recherche et développement de Valneva comprend notamment VLA1553, le candidat vaccin à injection unique de Valneva contre l'infection virale transmise par les moustiques, chikungunya, que l'entreprise a également l'intention de produire à Livingston.

Les discussions entre Valneva et le gouvernement écossais incluent par ailleurs la fourniture possible à l’Ecosse de doses de VLA2001, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché. Valneva a également proposé d’offrir 25.000 doses de VLA2001 pour la primo-vaccination des employés du National Health Service écossais et des personnes en première ligne, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché.

Soutenir "l'emploi et la croissance en Écosse"

"La décision de Valneva de conduire des activités de développement et de fabrication de son vaccin contre la Covid-19 ici en Ecosse est extrêmement bienvenue. Il s'agit d'un énorme vote de confiance envers notre secteur des sciences de la vie et sa main-d'œuvre hautement qualifiée, avec un site de fabrication de vaccins parmi les plus grands et les plus avancés du monde, qui est maintenant fermement ancré en Écosse et prêt à exporter ses vaccins dans le monde entier. Nous sommes impatients de soutenir la croissance continue de Valneva en Ecosse, et de l’aider à réaliser ses ambitions de croissance internationale", a indiqué Adrian Gillespie, directeur général de Scottish Enterprise.

Thomas Lingelbach, président du directoire de Valneva, a pour sa part estimé que cet investissement renforçait "la relation de longue date entre Valneva et Scottish Enterprise, ainsi que notre position à l'avant-garde des sciences de la vie et du développement de vaccins en Écosse. Qu'il s'agisse du seul candidat vaccin inactivé contre la Covid-19 en développement clinique en Europe, ou du candidat vaccin contre le chikungunya le plus avancé au monde, l'investissement de Scottish Enterprise soutiendra l’avancée du portefeuille de recherche et développement de Valneva, ainsi que l'emploi et la croissance en Écosse".

La députée Hannah Bardell s'est dit ravie de l'investissement de Scottish Enterprise dans Valneva. "Ce financement permettra à Valneva de continuer à se développer à Livingston, tout en garantissant également la présence essentielle de capacités de production de vaccins et la protection d’emplois cruciaux. Mes collègues de la circonscription et moi-même défendons depuis longtemps le travail de Valneva et cet investissement confirme la place de l'entreprise à l'avant-garde des sciences de la vie écossaises".

L'annonce de la subvention permettait lundi au titre Valneva de rester dans le vert, en hausse de 1,15% à 14,90 euros dans un marché désormais légèrement baissier.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse