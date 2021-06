Vallourec : Augmentation de capital réalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS, via l'émission de 52.954.807 actions ordinaires nouvelles au prix de souscription de 5,66 euros par action, représentant un montant brut de 299,7 millions d'euros.



L'opération s'inscrit dans le plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de commerce le 19 mai. Son produit sera affecté au remboursement partiel des créances au titre des différents RCF et des obligations des créanciers, à l'exception de BNP Paribas, CIC et Natixis.



A l'issue de la période de souscription, le 21 juin, la demande totale s'est élevée à 64.995.718 actions correspondant à un taux de souscription de 122,74%. Le règlement-livraison et l'admission des actions sur Euronext Paris devraient avoir lieu le 30 juin.



