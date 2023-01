Vallourec : Dans le golfe du Mexique, Vallourec fournira des tubes pour un projet en eaux profondes

(BFM Bourse) - Le spécialiste des tubes en acier sans soudure annonce avoir remporté d’importantes commandes auprès de l'américain LLOG Exploration Offshore. L'accord portera sur la fourniture de tubes de conduite dans le cadre du projet de développement en eaux profondes Salamanca, situé au large de la côte américaine du golfe du Mexique.

C'était le bon tuyau boursier de cette fin de semaine. Vallourec progresse encore de 2,2% après avoir remporté "d'importantes commandes" dans le golfe du Mexique auprès de LLOG Exploration Offshore, l'une des plus grandes sociétés privées d'exploration et de production des États-Unis.

Le contrat en question porte sur la livraison de 25.000 tonnes de tubes de conduite dans le cadre du projet de développement en eaux profondes Salamanca, situé au large de la côte américaine du golfe du Mexique. Les modalités financières du contrat passé entre Vallourec et LLOG Exploration Offshore n'ont pas été dévoilées.

Le matériel commandé à Vallourec inclut notamment 52 km de tubes de conduite de forte épaisseur en grade X70 ainsi que 111 km de tubes grade X65 requis pour les risers et flowlines des lignes d'exportation de pétrole et de gaz. Les tubes seront fabriqués puis usinés par les deux sites brésiliens de Vallourec situés dans le Minas Geiras.

Une hausse du résultat brut d’exploitation en 2022

Le début d'année commerciale s'annonce bien pour le fabricant de tubes sans soudure dont les résultats 2022 seront publiés à la fin du mois de février prochain. En marge de ses résultats du troisième trimestre, Vallourec avait alors confirmé sa cible de résultat brut d’exploitation, qui devrait s’établir entre 650 millions et 750 millions d’euros ainsi que ses objectifs en matière de consommation de trésorerie.

La génération de cash est, en effet, âprement surveillée car le groupe reste endetté, avec une dette nette de 1,5 milliard d’euros à fin septembre. L'été dernier, le groupe avait déçu et consommé plus de trésorerie que prévu. Mais le meilleur reste à venir promet Valliourec qui a confirmé que sur l’ensemble du second semestre 2022, le flux de trésorerie disponible serait positif, grâce "à la forte performance attendue" sur le dernier trimestre de l’année.

Toujours en marge de ses résultats trimestriels, la société a également assuré que son plan "New Vallourec", annoncé en mai dernier, était sur la "bonne voie". Cette stratégie vise à redresser le groupe en privilégiant la valeur au volume et en rationalisant le portefeuille du groupe.

En termes purement financier, ce projet doit permettre de générer 230 millions d'euros de résultat brut d’exploitation additionnels, avec un effet plein dès le deuxième trimestre 2024, et de générer un flux de trésorerie disponible positif même en bas de cycle, c’est-à-dire quand la conjoncture est peu porteuse.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse