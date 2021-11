Valbiotis : Le spécialiste de la nutrition santé Valbiotis progresse dans la prévention du cholestérol

(BFM Bourse) - La firme rochelaise développe une nouvelle catégorie de produits dédiés à la réduction des risques de pathologies métaboliques et cardiovasculaires, en ciblant pour un développement plus rapide le segment des compléments alimentaires plutôt que celui des médicaments. Après un composé visant la prévention du diabète, en partenariat avec Nestlé, la société progresse également dans le cholestérol.

Des données encore précoces chez Valbiotis dans la prévention du diabète, mais d'autant plus remarquées que la société doit présenter dans quelques mois des données de phase 2 sur son composé Totum-070.

La jeune pousse originaire de La Rochelle, qui développe des produits de nutrition santé pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, a annoncé que l’American Heart Association, principale société savante américaine dans le domaine cardiovasculaire, avait retenu pour son congrès annuel deux communications scientifiques relatives à son composé de Totum-07,0 une substance active innovante basée sur une combinaison de cinq extraits végétaux (le "totum" désigne l'ensemble des molécules véritablement actives parmi les milliers de substances présentes dans une plante).

Il s'agit de deux études précliniques qui corroborent l’efficacité de TOTUM•070 sur le cholestérol et les lipides sanguins et apportent de premières données sur le mode d’action de cette substance active. Dans des modèles in vivo prédictifs de la physiopathologie humaine, où l’hypercholestérolémie était induite par un régime riche en graisses TOTUM•070 était administré suivant un protocole de prévention, en même temps que le régime riche en graisses HFD. La méthodologie prévoyait deux contrôles : l’un par un régime riche en graisses seul et l’autre par un régime normal. La première étude était principalement orientée sur des objectifs d’efficacité et testait TOTUM•070 à trois doses différentes pendant 12 semaines. La seconde, orientée sur les hypothèses de mode d’action, testait deux doses différentes pendant 6 semaines. Dans les deux protocoles, les résultats montrent une réduction importante de la cholestérolémie par TOTUM•070 par rapport à un régime riche en graisses HFD seul, qui confirme l’effet préventif recherché avec cette substance active.

La première étude démontre une efficacité profonde de TOTUM•070 sur les lipides circulants, avec une réduction dose-dépendante de 37 à 48% du "mauvais" cholestérol (non-HDL), de 31 à 42% du cholestérol total ainsi que de 30 à 46% des triglycérides sanguins, par rapport au régime HFD seul, après 12 semaines.

Sur le plan du mode d’action, la seconde étude a fourni des données exploratoires qui indiquent deux effets majeurs de TOTUM•070 : la réduction de l’absorption intestinale des lipides et la réduction de leur accumulation dans le foie.

Réalisées dans les deux modèles, les analyses d’expression génique montrent en outre que l’administration de TOTUM•070 normalise de nombreux marqueurs impliqués dans le métabolisme des lipides ainsi que certains marqueurs pro-inflammatoires, alors qu’ils sont fortement altérés par un régime riche en graisses HFD seul.

Ces travaux sont le fruit d’une coopération étroite entre la plateforme préclinique de Valbiotis, à Riom (Puy de Dôme) et l’équipe de Bruno Guigas, à l’université de Leiden (Pays-Bas), un des partenaires académiques historiques de Valbiotis.

"Ces résultats sur TOTUM•070 frappent par leur cohérence. Ils valident d’abord un effet préventif fort et dose-dépendant sur le cholestérol sanguin, la cible finale de cette substance active. De plus, ils confirment l’hypothèse d’un mode d’action multicible sur la régulation du métabolisme des lipides, un objectif central de notre approche basée sur le végétal. C’est un ensemble de données important pour le développement et la future commercialisation de TOTUM•070 contre l’hypercholestérolémie et un signal très prometteur pour les études cliniques en cours. Leur sélection par le congrès de l’American Heart Association constitue bien entendu une grande fierté et une reconnaissance de la qualité du travail réalisé par nos équipes et celles de l’Université de Leiden", a déclaré Pascal Sirvent, directeur de la recherche préclinique et translationnelle de Valbiotis.

"Ce projet de recherche portait une ambition globale enthousiasmante sur TOTUM•070, pour la prévention de l’hypercholestérolémie. Pour notre part, nous étions mobilisés sur le mode d’action intestinal de cette substance active et avons démontré un effet significatif sur l’absorption des graisses. C’est un résultat particulièrement positif sur ce levier bien connu de la régulation du métabolisme lipidique. En tant que partenaire de la R&D de Valbiotis depuis 2015, nous sommes heureux de notre contribution au succès de ces projets communs, dont l’intérêt et la valeur sont clairement démontrés à travers leur sélection par le congrès de l’AHA", a complété Bruno Guigas, assistant Professeur à l’université de Leiden.

Le composé 070 est par ailleurs actuellement en phase 2 d'essais chez l'homme. Le recrutement des 120 volontaires prévus dans l'étude "HEART" s’est achevé en septembre 2021 pour des résultats attendus au deuxième trimestre 2022. L'objectif est d'obtenir une autorisation de mise sur le marché sous forme de complément alimentaire (ce qui ne nécessite pas obligatoirement de phase 3 contrairement à un médicament), avec une toute nouvelle allégation santé.

Au terme de son développement, ce nouveau produit sera notamment positionné chez des personnes présentant une hypercholestérolémie LDL, pour des taux jusqu’à 190 mg/dl, avec un risque cardiovasculaire global modéré. Le Totum-070 pourrait être conseillé dans cette large population pour qui aucun traitement médicamenteux n’est actuellement recommandé en première intention, avec un objectif de réduire le taux de LDL cholestérol et à travers lui le risque cardiovasculaire global.

Mi-2022, Valbiotis devrait également présenter les données sur Totum-63 (dans le pré-diabète), en partenariat avec Nestlé Health Science. Dans ce cadre, 2022 va être une année charnière pour l'entreprise, souligne Oddo BHF, qui conseille l'achat avec un objectif de cours de 14 euros. "Nous considérons ces résultats pré-cliniques comme rassurants en amont des résultats de phase 2 attendus l’année prochaine", mentionne le bureau d'études.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse