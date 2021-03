Uv germi : Les outils de décontamination d'UV Germi permettent la tenue d'un spectacle au Printemps du rire

(BFM Bourse) - Spécialiste corrézien de la décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces, UV Germi a permis la tenue d'un spectacle dans le cadre du Printemps du rire.

Face à un monde du spectacle désespérés de voir les salles rouvrir un jour, une PME corrézienne détient peut-être une partie de la solution. Spécialisée à l'origine dans le traitement des eaux (notamment les effluents de sortie de station d’épuration dans l'industrie agroalimentaire, puis les piscines et centres aquatiques) grâce à sa technologie de désinfection par ultra-violets, UV Germi a depuis adapté ses machines à la dépollution de l'air et des surfaces.

Lancée l'an dernier en réponse à la crise sanitaire sans précédent, sa gamme, comprenant le Germi R75 et le Germi Airclean s'adapte aux grands volumes (laboratoire, hall d’industrie agro-alimentaire, etc.) ainsi qu'aux espaces plus restreints comme des vestiaires ou des salles d’attente, avec une efficacité redoutable. Après avoir été qualifié "d'appareil le plus performant" par l'Ademe (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) face à vingt autres machines de techniques différentes, le R75 (élaboré dès 2009 pour lutter contre la grippe H1N1) a également convaincu un laboratoire indépendant, dont le verdict rendu début janvier est sans appel.

Lors d'essais réalisés à cette occasion, l'appareil a en effet permis de diminuer de 99% la concentration virale aéroportée présente dans une enceinte, ce qui correspond à une destruction d'au moins 90% des virus présents dans l'air lors de chaque passage dans l'appareil.

Un test grandeur nature pour le Printemps du rire à Toulouse

S'il s'adressait en priorité aux établissements médicaux et sites industriels, ses cas d'usage sont en réalité illimités et le dispositif a ainsi permis la tenue, samedi, du festival du Printemps du rire dans la salle de concert du Bikini, à Ramonville, près de Toulouse. Un spectacle retransmis en streaming mais pas seulement, puisque grâce aux appareils déployés par UV Germi, 80 professionnels de la culture (par ailleurs munis d'un test PCR) ont pu assister à la représentation.

À cette occasion, trois équipements ont été déployés pour détruire les éventuelles particules de coronavirus, mais aussi les bactéries et polluants organiques présents dans l'air précise le groupe corrézien: le Germi RClean, capable d'assainir 1.000 mètres cubes d'air par heure, installée dans la salle de restauration, le R75, capable de traiter 100 mètres cube par heure dans les coulisses et, enfin, la Baladeuse UV Germi BAL 2 Z60 pour nettoyer toutes les surfaces des loges, de la scène, et de la salle de spectacle.

"Véritable acteur de la lutte contre la Covid-19, UV Germi participe naturellement à un retour à la vie normale, en offrant des solutions efficaces, capables, dans le respect ferme des gestes barrières, d'accueillir du public lors de diverses manifestations en lieux clos" se félicite son PDG André Bordas. Initialement spécialisé dans la fabrication de matériel électrique pour les besoins de l’industrie puis dans la distribution de fournitures industrielles et électroniques pour le pompage, l’irrigation, le nettoyage des piscines ou encore le traitement de l’eau, l'entrepreneur a conçu et fabriqué ses premiers réacteurs de traitement UV en 1995 en réponse à un appel d’offre lancé par la Chambre d’agriculture de la Corrèze pour la dépollution des eaux de culture sous serre, avant de créer UV Germi en 2009.

Réduction "drastique" du recours à des agents chimiques

"Depuis que la société a été retenue pour participer à la purification de l'air des avions via le projet Liebherr Aerospace en 2017, nous n'avons eu de cesse de développer des solutions qui garantissent l'activité de nos clients dans les meilleures conditions sanitaires, tout en assurant une économie d'énergie considérable et une réduction drastique du recours à des agents chimiques" souligne André Bordas. Le patron espère désormais que ses solutions "permettront la réouverture prochaine de bien des salles, dont les espaces culturels".

En Bourse, le titre réagit favorablement à ce nouveau cas d'usage, s'adjugeant 7,3% à 11,7 euros, au plus haut depuis un mois. En hausse de 50% depuis le début de l'année à la faveur d'un doublement de son cours début janvier à l'annonce d'une très grande efficacité de son appareil par un laboratoire indépendant, l'action UV Germi reste néanmoins particulièrement volatile et évolue encore très nettement en-deçà de son sommet touché en avril 2020 à plus de 17 euros au plus fort de la pandémie.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse