Uv germi : Le spécialiste de la désinfection de l'air et des surfaces UV Germi élargit son offre face au coronavirus

(BFM Bourse) - La société corrézienne qui conçoit et produit des matériels de désinfection par simple rayonnement ultra-violet, capable de détruire instantanément bactéries, moisissures et virus, a développé deux nouveaux appareils pour répondre aux besoins de désinfection rendus plus aigus par l'actuelle pandémie de coronavirus.

La discrète société UV Germi, introduite en Bourse en 2017 et particulièrement mise en lumière en cette période de pandémie, a annoncé mercredi soir le lancement de deux nouveaux appareils susceptibles de contribuer à limiter la propagation du virus SARS-Cov-2.

Spécialiste de la décontamination de l'eau par les ultra-violets (comme BIO-UV Group) à l'origine, UV Germi a développé depuis quelques années des solutions permettant la dépollution de l'air et des surfaces. Schématiquement, le principe de cette technologie est de produire avec une lampe basse pression une fréquence précise d'ultra-violet au sein de la plage des UVC -en l'occurrence 253,7 nanomètres- qui a pour propriété d'inactiver instantanément les micro-organismes: bactéries (E. coli, salmonelles, staphylocoques...), moisissures et virus compris.

"Soucieux de mettre sa technologie virucide au service du plus grand nombre", le groupe a mis au point deux nouveaux appareils. Le "Totem" UV DP75 qui répond aux besoins de désinfection des surfaces dans les salles de classe, les salles d'attente (notamment en milieu médical), ainsi que tous les lieux recevant du public. La "Baladeuse" UV GERMI BAL 2 Z60, pour une tenue manuelle, permet de désinfecter des surfaces difficilement accessibles, des appareils informatiques ou électroniques, des comptoirs, bureaux, documents, outils etc.

UV Germi s'appuie ainsi sur ses compétences acquises et ses installations ayant fait leurs preuves depuis plus de dix ans dans le domaine de la désinfection des surfaces (notamment auprès d'acteurs de l'industrie agro-alimentaire) et de l'air.Visant à l'époque à lutter contre la grippe H1N1, la société avait élaboré dès 2009 un premier appareil, le GERMI R 75, dont la technologie a été retenue dans le cadre d'un programme d'équipements pour assurer la qualité de l'air dans les cabines d'avions.

"Conscient des enjeux majeurs qu'allaient constituer les normes sanitaires pour lutter contre les virus, mes équipes ont très tôt opéré un positionnement stratégique focalisé notamment sur la R&D dans le domaine de la décontamination de l'air et des surfaces. Depuis, les problématiques suscitées par ces virus et leur dissémination n'ont fait que confirmer la pertinence de notre stratégie, et le COVID-19 nous donne aujourd'hui, malheureusement raison, mais aussi l'opportunité d'offrir à chacun une solution afin de vivre dans une moindre crainte de ses effets, et d'aspirer à un retour à une vie plus « normale », a indiqué le fondateur et PDG André Bordas. Notre ambition a toujours été d'améliorer notre environnement et désormais, plus que jamais, il s'agit de notre bataille quotidienne".

