Universal music group : Deutsche Bank réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a réduit lundi son objectif de cours sur le titre Universal Music Group, qu'il ramène de 29 à 25 euros afin de tenir compte du ralentissement du marché publicitaire.



L'intermédiaire, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre, estime toutefois que les labels musicaux devraient rester relativement prémunis face au scénario d'une récession, ce qui devrait soutenir leur valorisation à l'approche de 2023.



Dans sa note, Deutsche souligne que le titre UMG a déjà surperformé de 6% celui de son rival Warner Music depuis les résultats de deuxième trimestre, mais qu'il affiche encore un retard de 3% par rapport au Nasdaq.



Universal Music doit publier ses résultats de troisième trimestre jeudi prochain.



