Union fin.france : Nomination d'un nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - UFF annonce que son conseil d'administration a procédé à la nomination de Fred Vianas en qualité de directeur général, en remplacement de Julien Brami, à effet immédiat, et a décidé de renouveler le mandat d'Astrid de Bréon en qualité de directrice générale déléguée.



Le conseil a également pris acte de la démission de Julien Brami de ses fonctions d'administrateur et a décidé de coopter Hélène Denis en remplacement, cooptation qui sera proposée à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires.



Dans ses fonctions précédentes chez Macif, Fred Vianas a piloté le projet de rapprochement entre les groupes Macif et Aésio pour constituer Aéma Groupe, puis a dirigé le projet d'acquisition d'Aviva France par Aéma Groupe en 2021.



