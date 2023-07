Unibail-rodamco-westfield : Nouvelle directrice des relations investisseurs

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce élargir les fonctions de Meriem Delfi à la direction des relations investisseurs, en la nommant directrice de la trésorerie, du financement et des relations investisseurs.



Dans ce rôle, elle ajoute à ses responsabilités le développement et l'extension des relations avec les investisseurs et les analystes financiers, en ligne avec les objectifs stratégiques du groupe d'immobilier commercial.



Meriem Delfi a rejoint URW en 2016 et est devenue responsable front office trésorerie en 2018. En 2021, elle a été nommée directrice de la trésorerie et du financement, en charge de l'ensemble des activités de trésorerie et de financement d'URW.



