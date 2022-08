Unibail-rodamco-westfield : Des mesures d'économies d'énergie

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce des mesures immédiates pour réduire les risques de pénuries ponctuelles d'énergie dans les mois à venir, visant -20% de consommation totale d'énergie en France, dont -15% sur l'électricité par rapport à 2019.



Les principales nouvelles mesures du groupe foncier comprennent une température de déclenchement de la climatisation fixée à 26°C et une température de déclenchement du chauffage fixée à 17°C, pour un maintien des températures à ces niveaux.



URW prévoit aussi une réduction de 30% de l'éclairage des parkings, une extinction complète du centre et des parkings en dehors des heures d'ouverture, et si la situation l'exige sur lors de pics, les centres couperont leur chauffage à partir de 18h00.



