Unibail-rodamco-westfield : Xavier Niel dépasse les 15% du capital

(CercleFinance.com) - M. Xavier Niel a déclaré avoir franchi en hausse, le 31 mars 2021, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés par actions simplifiées Rock Investment et NJJ Market qu'il contrôle, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de la société Unibail-Rodamco-Westfield SE et détenir indirectement, 21 461 745 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE représentant autant de droits de vote, soit 15,50% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Unibail-Rodamco-Westfield SE hors marché.



