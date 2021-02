Unibail-rodamco-westfield : RBC abaisse sa recommandation

(CercleFinance.com) - RBC a abaissé vendredi sa recommandation sur Unibail-Rodamco-Westfield de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le secteur', tout en abaissant son objectif de cours de 78 à 67 euros.



Dans une note de recherche, le courtier canadien justifie sa dégradation par la perspective d'une prochaine cession des actifs américains du groupe, une opération qui résulterait selon lui en un affaiblissement du ratio de retour sur capital employé (ROCE) du groupe immobilier.



Parallèlement, l'annonce de la suspension du paiement du dividende réduit les perspectives de rendement concernant le court terme, souligne RBC dans sa note.



Unibail-Rodamco-Westfield accusait vendredi l'une des plus fortes baisses de l'indice AEX, lâchant plus de 2% alors que l'AEX n'abandonnait que 1,5%.



