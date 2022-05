Unibail-rodamco-westfield : BofA reste à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a réitéré mardi son opinion 'sous-performance' sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield avec un objectif de cours de 45 euros faisant apparaître un potentiel baissier d'environ 33%.



Dans une étude diffusée dans la matinée, la banque américaine souligne que l'action a surperformé son secteur depuis le début de l'année, un phénomène qu'elle attribue, entre autres, à la monte au capital de Xavier Niel et à la reprise de l'activité suite à la crise du Covid.



BofA avertit toutefois que cette bonne performance est sur le point de se venir se fracasser sur un mur d'éléments négatifs.



'Nous voyons plusieurs catalyseurs défavorables s'approcher, dont un retournement à la baisse de la dynamique de résultats, une remontée des taux d'intérêt pénalisant la valeur des actifs, une envolée de l'inflation et un ralentissement de la croissance pesant à la fois sur les locataires et les consommateurs', prévient la firme de Wall Street.



Bank of America souligne qu'aucun de ces facteurs ne sont aujourd'hui intégrés dans le cours de Bourse, de son point de vue.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.