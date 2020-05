Unibail-rodamco-westfield : Invest Securities confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Invest Securities revient dans cette étude sur les conditions qui les ont conduit à diviser par trois leur objectif de cours.



' Nous avions fait le pari d'une relative résistance des loyers de commerce mais la pandémie risque d'invalider nos prévisions en inversant le rapport de force propriétaire-locataire au profit des enseignes ' indique le bureau d'analyses.



' Une baisse de -10% des loyers devient plausible. Dans un contexte de remontée des taux de capitalisation estimée à +75pb, la LTV économique gonflerait au point de crédibiliser l'hypothèse d'une augmentation de capital dilutive ' rajoute Invest Securities.



Les analystes estiment que grâce à ses liquidités, la foncière dispose d'une fenêtre d'au moins 18 mois pour assainir son bilan grâce à des cessions et un dividende réduit, ce qui lui permettrait de maintenir à terme un ANR supérieur à 120E.



' A un an cependant, la menace de la dilution d'une augmentation de capital ne devrait pas être levée, d'où un objectif de cours de 57,5E ' indique Invest Securities. Les analystes confirment leur conseil à l'achat sur la valeur.



