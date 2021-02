Unibail-rodamco : Recul des bénéfices et dividendes suspendus

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) publie un BPA ajusté annuel de 7,28 euros au titre de l'année 2020, un chiffre supérieur au consensus bien qu'en baisse de 41,1% par rapport à l'exercice 2019.



Le géant de l'immobilier commercial voit son chiffre d'affaires annuel (1.79 milliard d'euros) chuter de 26,4% en données comparables par rapport à l'exercice précédent, notamment tiré par la baisse d'activité des centres commerciaux (-24%) et des Congrès et expositions (-93,6%).



Le résultat net s'établit ainsi à 1,05 milliard d'euros, en recul de 40%.



URW prévoit que les résultats opérationnels continuent d'être clairement impactés par la pandémie en 2021 mais ne fournit pas de prévisions pour 2021 en raison du niveau d'incertitude élevé.



Par ailleurs, compte tenu de l'impact de la pandémie sur les résultats 2020, le Groupe a décidé de suspendre le versement d'un dividende pour ses exercices 2020, 2021 et 2022.



URW indique toutefois déceler 'de bonnes perspectives de reprise solide à partir d'un moment donné au second semestre' et assure prendre 'toutes les mesures nécessaires pour relever ces défis de la meilleure façon possible et positionner stratégiquement URW pour l'avenir'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

