Umicore : Résultats records et recherche d'un CEO

(CercleFinance.com) - Umicore annonce 'des bénéfices records dans un contexte sans précédent', portés par 'les prix exceptionnellement élevés des métaux platinoïdes'.



L'entreprise belge de recyclage et production de métaux voit ainsi son bénéfice net ajusté part du groupe s'élever à 322ME (+3%), tandis que le BPA ajusté s'établit à 1,34 euro (+3%).



Si le chiffre d'affaires marque un recul de 4% à 3,2 milliards d'euros, l'EBITDA ajusté gagne 7%, à 804ME.



Umicore propose par ailleurs un dividende brut annuel de 0,75E, dont 0,25E a déjà été versé en août 2020.



Enfin, l'entreprise prépare la succession de son CEO. 'Le Conseil d'Administration prendra le temps nécessaire pour identifier un successeur qui pourra construire sur ces bases solides et amener Umicore au stade suivant de son développement', a indiqué Umicore.



