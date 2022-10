À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Twitter, Wedbush relève son objectif de cours de 50 à 54,2 dollars, l'alignant ainsi sur le prix proposé par Elon Musk pour racheter le groupe de microblogging, au lendemain de sa décision de reprendre son offre d'avril dernier.



'Nous pensons que l'opération devrait être conclue probablement dans les toutes prochaines semaines', pronostique le broker, précisant que le conseil de Twitter doit encore officiellement accepter le rachat et lever ses poursuites judiciaires.



'Nous continuons de penser que Musk savait que ses chances de victoire devant la Cour du Delaware étaient minces, voire nulles, et que la meilleure voie pour lui était d'accepter l'accord actuel et d'aller de l'avant', poursuit Wedbush.



