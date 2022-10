Twitter : Wedbush confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush confirme sa note ' neutre ' sur Twitter, assortie d'un objectif de cours inchangé de 54.2 euros.



Twitter a indiqué mardi avoir reçu une lettre d'Elon Musk, celui-ci faisant part de son intention de racheter la plateforme à un prix de 54.2 dollars par action, soit le même prix que lors de son offre initiale, en avril dernier. Twitter est ainsi valorisé à 44 milliards de dollars.



Pour rappel, Elon Musk avait fait marche arrière pendant l'été, évoquant un défaut d'informations quant au nombre de faux comptes sur la plateforme. Cette décision a conduit les instances dirigeantes de Twitter à lancer des poursuites en justice à son encontre.



La balle est désormais dans le camp de Twitter : l'acceptation de l'offre ' muskienne ' permettrait de mettre fin au litige entre les deux parties



Elon Musk a toutefois précisé que la reprise de son projet de rachat était soumise à l'obtention de moyens financiers par endettement, ainsi qu'à l'ajournement du procès et de l'ensemble des procédures judiciaires dans le dossier.



' Il y a naturellement une grande méfiance entre les deux parties, au regard du feuilleton cauchemardesque à l'oeuvre depuis avril ', analyse Wedbush en substance.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.