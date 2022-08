Twitter : Susquehanna dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Susquehanna a dégradé vendredi son opinion sur le titre Twitter, qu'il ramène de 'positive' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 50 à 45 dollars.



Dans une brève note, le courtier étaye sa décision par l'offre de rachat dont fait l'objet le média social, par l'incertitude et les perturbations que l'opération implique, mais aussi par les récents résultats financiers du groupe et par la visibilité limitée qui caractérise actuellement son activité.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.