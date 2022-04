Twitter : Twitter publie un chiffre d'affaires trimestriel en-dessous des attentes de Wall Street

(BFM Bourse) - Twitter qui fait actuellement l’objet d'une offre de rachat par Elon Musk, vient d'annoncer un chiffre d'affaires légèrement en-dessous des attentes de Wall Street au premier trimestre. Pourtant, le réseau social a vu son nombre d'abonnés payants fortement progresser sur la période.

Twitter, qui a accepté une offre de rachat par Elon Musk de 44 milliards de dollars, a fait part jeudi d'un chiffre d'affaires un peu en-dessous des attentes au premier trimestre et d'une forte croissance du nombre d'abonnés.

De janvier à mars, le réseau social à l'oiseau bleu a enregistré 1,20 milliard de dollars de revenus, moins que les 1,22 milliard prévus par le marché. Son nombre d'utilisateurs actifs dits "monétisables", c'est-à-dire pouvant être exposés à de la publicité sur la plateforme, est monté à 229 millions, mieux que les 226,1 anticipés.

Annulation du traditionnel appel téléphonique post-résultats

Il pourrait s'agir de l'une des dernières publications de résultats pour le groupe, Elon Musk ayant fait part de son intention de retirer Twitter de la Bourse new-yorkaise. L'entreprise a fait savoir dans son communiqué qu'elle anticipait que la transaction soit achevée d'ici à la fin de l'année si celle-ci satisfait les conditions réglementaires et qu'elle est approuvée par les actionnaires.

Fait exceptionnel, Twitter a annulé le traditionnel appel téléphonique qui suit l'annonce des résultats et n'a pas non plus prévu de diffuser de lettre aux actionnaires ou de fournir de perspectives financières pour le reste de l'année.

Initialement réticent à l'offensive du patron de Tesla, le conseil d'administration a fini par accepter lundi son offre de rachat. M. Musk a affirmé que la motivation principale de son acquisition résidait dans la défense de la liberté d'expression, assurant que la rentabilité ne faisait pas partie de ses priorités. Sur le trimestre, Twitter a dégagé un profit net de 513,3 millions de dollars.

Rapporté par actions et hors éléments exceptionnels, le bénéfice est de 61 cents. Ce chiffre n'est pas comparable avec celui de l'année précédente, car il prend en compte les gains réalisés avec la vente de la régie publicitaire pour applications mobiles MoPub, cédée à AppLovin en janvier.

L'action de Twitter montait de 0,6% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.

Sabrina Sadgui avec AFP

