Twitter : Le titre trébuche après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Twitter a fait état jeudi soir de perspectives prudentes à l'occasion de la parution de ses résultats trimestriels, une annonce qui faisait chuter son titre de plus de 13% vendredi à New York.



Le réseau social a certes dit avoir réalisé sur le premier trimestre de 2021 un chiffre d'affaires en hausse de 28% à 1,04 milliard de dollars, surpassant ainsi les attentes des analystes qui visaient 1,03 milliard.



Le groupe de San Francisco a par ailleurs dégagé un bénéfice net de 68 millions de dollars, à comparer avec une perte de huit millions de dollars à l'issue du premier trimestre 2020.



Si ces performances se révèlent bien meilleures que prévu, les perspectives dévoilées par le réseau social s'avèrent, elles, plutôt décevantes.



Pour le deuxième trimestre, la société dit ainsi anticiper un chiffre d'affaires compris entre 980 millions de dollars et 1,08 milliard de dollars, accompagné d'une perte opérationnelle allant de 120 à 170 millions de dollars.



Le consensus anticipait, de son côté un chiffre d'affaires de 1,06 milliard de dollars pour un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 400 millions de dollars.



Mais le nombre d'utilisateurs, autre donnée scrutée de près par les analystes, semble également laisser à désirer.



Sur le trimestre écoulé, le nombre moyen d'utilisateurs mensuels dits 'monétisables' (mDAU) s'est ainsi établi à 199 millions, en-dessous du consensus de 200 millions.



Certains observateurs s'inquiètent plus globalement d'un possible ralentissement de cet indicateurs au cours des mois qui viennent avec la réouverture de l'économie, qui pourrait détourner les internautes de leurs smartphones au profit des terrasses de café.



