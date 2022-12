Twitter : Enquête en Irlande sur la protection des données

(CercleFinance.com) - En Irlande, la Commission de la protection des données (DPC) a annoncé le 23 décembre, avoir lancé de sa propre initiative une enquête sur Twitter après que plusieurs média internationaux ont fait savoir que les données personnelles d'environ 5,4 millions d'utilisateurs du réseau social avaient été divulguées sur Internet.



Dans ce contexte, la DPC indique être entrée en contact avec Twitter International Unlimited Company (' TIC ') au sujet de cette violation des données personnelles.



Après avoir examiné les informations fournies par TIC, la DPC estime qu'une ou plusieurs dispositions de la loi RGPD ont été enfreintes et la DPC conduit une enquête afin d'évaluer la responsabilité de TIC et de savoir si la société a enfreint ses obligations.



