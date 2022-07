Twitter : Des poursuites lancées contre Elon Musk

(CercleFinance.com) - Twitter est attendu en progression à Wall Street, au lendemain de la décision de son conseil d'administration de poursuivre Elon Musk en justice, après l'abandon par ce dernier de son projet de rachat du groupe de micro-blogging pour environ 44 milliards de dollars.



'Dans son dossier, Twitter affirme que la conduite de Musk durant son approche de Twitter a été de 'mauvaise foi', et qu'il a commencé à agir à l'encontre de l'accord une fois que le marché a commencé à tourner après l'offre d'avril', précise Wedbush.



'Il existe de nombreuses possibilités pouvant venir de la cour du Delaware, dont un règlement, le paiement de frais de rupture, un rachat forcé ou une myriade d'autres issues', estime le broker, qui maintient son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 30 dollars.



