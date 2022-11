Twitter : Pourquoi le rachat de Twitter par Musk représente une porte de sortie en or pour ses actionnaires

(BFM Bourse) - Le réseau social quitte officiellement Wall Street ce mardi, neuf années après son introduction en Bourse. Le prix payé par Elon Musk a permis aux désormais ex-actionnaires du groupe de s’en sortir à bon compte alors que les autres réseaux sociaux ont chuté cette année pour de multiples raisons.

Neuf années après son arrivée très médiatisée à Wall Street, Twitter met un point final à son histoire boursière. Le groupe a été racheté pour 44 milliards de dollars par Elon Musk, à un prix de 54,20 dollars par action. L’oiseau bleu va désormais fusionner avec X Holdings, une société créée par le milliardaire et établie au Delaware au printemps dernier.

Twitter, va officiellement être radié de la cote ce mardi. Selon un document enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme américain de la Bourse, et repéré par plusieurs médias américains dont TechCrunch, le New York Stock Exchange a en effet indiqué vouloir retirer les titres Twitter de la Bourse à partir de l'ouverture de la séance de ce 8 novembre.

Plongeon des autres réseaux sociaux

La porte de sortie offerte aux actionnaires de Twitter s’est avérée pour le moins généreuse. Elon Musk avait lui-même admis, il y a plusieurs semaines, qu’il "surpayait" cette acquisition, tout en affichant sa confiance dans le potentiel de long terme du groupe.

Sur l’ensemble de l’année 2022, le prix de 54,20 dollars par action permet à Twitter de signer une hausse d’environ 25%. Ce prix représente par ailleurs plus de deux fois le cours d’introduction du groupe - 26 dollars par action - lors de son entrée sur le New York Stock Exchange, le 7 novembre 2013.

En parallèle, les autres réseaux sociaux se sont effondrés en Bourse ces derniers mois. Depuis le début de l’année, Meta Platforms, la maison mère de Facebook et Instagram, a chuté de 72%, Snap Inc a plongé de 79%. Pinterest s’en sort mieux, avec une baisse limitée à 38% depuis le 1er janvier.

La dépendance de ces valeurs à la publicité en ligne pénalise leurs cours, à l’heure où les inquiétudes sur la conjoncture sont vives et que d’importantes coupes dans les budgets des annonceurs pointent à l'horizon. La concurrence des autres plateformes, notamment de TikTok, propriété du groupe chinois Bytedance, pèse également.

Autre facteur expliquant leurs chutes: les changements de politique de confidentialité d’Apple qui requièrent que toutes les applications obtiennent la permission des utilisateurs de smartphones pour être suivis en ligne, souligne Bloomberg. Ce changement a rendu plus compliqué la monétisation de l'audience via la publicité ciblée.

Un investissement gagnant pour tout le monde sauf... Elon Musk

Dans ce contexte, les actionnaires de Twitter s’en tirent à bon compte. "C'est mieux que ce qu'ils auraient pu imaginer", estime ainsi Brian Quinn, professeur spécialisé sur le droit des titres financiers au Boston College cité par NBC News.

L’agence Reuters avait donné comme exemple plusieurs fonds d’investissement, notamment Pentwater Capital qui pourrait obtenir un retour sur investissement d’au moins 40%.

"Le prix de l'acquisition, à savoir 44 milliards de dollars, va certainement entrer dans l'histoire en tant que le montant le plus exagéré pour le rachat d'une société de technologie", prévient de son côté Dan Ives, analyste chez Wedbush. "Avec une valeur d'entreprise que nous estimons autour de 25 milliards, cette opération demeure un énorme point d'interrogation, dont Musk lui-même n'a pu s'extirper une fois qu'un tribunal du Delaware s'est mêlé du dossier", rappelle-t-il.

Barron’s, le magazine financier du Wall Street Journal de conclure: "Twitter a été le meilleur investissement dans la tech pour tout le monde, sauf, peut-être Elon Musk".

J. M. - ©2022 BFM Bourse