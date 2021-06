Tronics : Perte annuelle réduite, le titre bondit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tronics Microsystems a réduit d'environ un-tiers sa perte l'an dernier grâce à une forte progression de son activité, une annonce qui permet au titre de bondir de plus de 20% ce lundi à la Bourse de Paris.



Le spécialiste des applications industrielles indique que son chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 8,7 millions d'euros en 2020, soit une hausse de 40% par rapport à l'exercice précédent.



La filiale du groupe TDK évoque une augmentation résultat principalement de la demande croissante pour les capteurs inertiels MEMS haute performance et ses microsystèmes électromécaniques BioMEMS fabriqués aux Etats-Unis.



La perte nette part du groupe s'est ainsi limitée à 5,6 millions d'euros sur l'exercice clos fin mars, contre une perte de 8,8 millions enregistrée un an plus tôt.



