Trigano : Pour s'évader malgré la crise sanitaire, les camping-cars de Trigano se vendent comme jamais

(BFM Bourse) - Faisant fi de l'ambiance morose qui règne sur le marché parisien jeudi, Trigano revient à un sommet depuis septembre 2018 dans le sillage de son point d'activité annuel (exercice clos fin août). Après un T3 délicat, les ventes du n°1 européen du camping-car ont enregistré une reprise vigoureuse au cours de l'été.

Trigano surprend très positivement le marché et celui-ci lui rend bien. À 10h10, le titre du spécialiste tricolore des camping-cars, caravanes et autres mobil-homes décolle de 9% à 115,4 euros et domine nettement le palmarès du SBF 120. Ce bond ramène en outre l'action Trigano à un niveau pas exploré depuis fin septembre 2018. Ce plus haut de deux ans, le leader européen du secteur le doit à la publication de son point d'activité annuel, mercredi après Bourse.

Quatrième trimestre largement meilleur qu'attendu par le marché

Relèvement d'objectifs

La surperformance enregistrée par le groupe propriétaire des marques Elnagh, Adria, Chausson, McLouis ou encore Rimor reflète notamment "une hausse de 20% de la production des camping-cars et un phénomène de déstockage" explique Emmanuel Parot. "Les stocks sont à un niveau anormalement bas" confirme le groupe, qui justifie cela par "les productions perdues au troisième trimestre [qui] n’ont pas pu être totalement rattrapées et la distribution [qui] doit satisfaire une nouvelle clientèle". "Cette situation a pour conséquences un portefeuille de commandes en très forte augmentation et la nécessité pour Trigano d’augmenter rapidement et de façon sensible les capacités de production aujourd’hui saturées" poursuit le champion des camping-cars dans son communiqué. À cet égard, le groupe a annoncé l'ouverture début septembre d'un nouveau site de production dédiée à la production de vans, dans les Abruzzes en Italie.

Le camping-car, une "bulle sanitaire mobile"

"Avec le camping-car, les consommateurs européens estiment maîtriser leurs contacts et être partout chez eux. Perçu comme une "bulle sanitaire mobile", le camping-car suscite donc aujourd’hui un intérêt sans précédent" affirme Trigano. "Bien que le camping-car soit un produit discrétionnaire et donc sensible à la conjoncture économique, force est de constater que la crise sanitaire a renforcé l’attrait de ce produit et que l’arrivée d’une nouvelle clientèle ne se dément pas" selon Emmanuel Parot.

L'expert note en outre qu'il faut s'attendre à une "bonne génération de flux de trésorerie disponible sur l'exercice 2020 grâce à la baisse des stocks, bien que la marge opérationnelle va inévitablement baisser du fait du recul de 6% de l’activité, le groupe guide sur une forte génération (non chiffrée) ce ces flux" relève-t-il.

"À plus long terme, le marché du camping-car devrait progresser fortement, notamment en Allemagne où l’évolution démographique continuera à favoriser l’éclosion d’une base de clientèle très nombreuse comme durant les dernières années" juge Trigano, qui considère également ses perspectives de croissance "solides" en France et en Grande-Bretagne.

Quentin Soubranne

