Trigano : Les livraisons de châssis de camping-cars vont nettement s'améliorer pour Trigano d'ici fin 2022

(BFM Bourse) - Les tensions sur les approvisionnements ont une nouvelle fois perturbé l'activité de Trigano sur le dernier trimestre de son exercice 2021-2022 (clos fin août). Mais le meilleur est à venir signale le spécialiste des véhicules de loisirs, une nette amélioration des livraisons de bases roulantes devrait se matérialiser à partir de la fin de l’année 2022. Le marché apprécie.

Au trimestre précédent, Trigano était confronté à une panne de croissance, la pénurie en bases roulantes avait mis des bâtons dans les roues dans l'activité du spécialiste des véhicules de loisirs. Le groupe avait ainsi vu son chiffre d'affaires baisser de 10,4% pour s'inscrire à 921,2 millions d'euros au troisième trimestre clos fin mai.

Le groupe avait alors prévenu qu'il ne serait pas en mesure d'honorer un carnet de commandes rempli en raison de la pénurie de châssis servant de bases roulantes pour camping-cars. De telles perspectives laissaient craindre un point d'activité trimestriel dégradé compte tenu du net ralentissement de la croissance au troisième trimestre.

Des hausses de tarifs "bien acceptées par la clientèle"

Pour le quatrième trimestre (clos fin août), les ventes ressortent finalement à 738,6 millions d'euros, en hausse de 12% sur un an, grâce à l'intégration de trois sociétés de distribution en France. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a en revanche fléchi de 3,6% "par rapport à une base de comparaison élevée", relève la société.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Trigano enregistre donc une croissance de 8,3% de son chiffre d’affaires à 3,2 milliards d’euros à l'issue de son exercice décalé 2021-2022 clos fin août. Le groupe explique avoir activé tous les leviers disponibles afin de servir ses clients tout en réussissant "à surmonter au mieux les difficultés d’approvisionnement des châssis." La société indique également avoir limité les effets de l’inflation des matières premières et des composants par l’application de hausses de tarifs progressives qui ont été "bien acceptées par la clientèle."

Ces actions ont permis de maintenir le chiffre d’affaires de Trigano à périmètre et taux de changes constants au même niveau que l’an passé. L’intégration au 1er février 2022 de trois groupes de distribution français a par ailleurs contribué au chiffre d’affaires à hauteur de 231,7 millions d'euros.

Une demande forte pour les véhicules de loisirs

Dans le détail, les ventes de camping-cars sont en retrait de 5,3% à périmètre et taux de change constants, toujours affectées par des ruptures de livraisons de châssis. "La forte demande pour les camping-cars en Europe n’a pu se concrétiser par une hausse du chiffre d’affaires en raison de la réduction des productions de bases roulantes par les constructeurs automobiles, particulièrement sensible au second semestre", explique Trigano dans son communiqué.

Les ventes de caravanes, quant à elles, augmentent de 17,7%, témoignant de la bonne santé du marché. Même succès pour les ventes de résidences mobiles (+48,1%), portées par une croissance des livraisons en Allemagne et au Benelux. La dynamique d'activité de cette division illustre également "le rebond du marché français après une saison 2020/2021 marquée par les conséquences de la crise sanitaire."

Les ventes d’accessoires pour véhicules de loisirs sont toujours dynamiques et progressent de 15,8% (à périmètre et change constants), Trigano indiquant avoir bénéficié de l’intérêt croissant des Européens pour les véhicules de loisirs et séduit de nouveaux clients, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie avec son offre de produits.

Quant aux remorques, les ventes ont progressé de 9,3% portées par les hausses de prix, et celles de matériel de camping se sont appréciées de 13,9% sur l'année. Les revenus de la division équipement du jardin ont chuté de 14,5% sur un an. Ils ont été affectés "par une baisse conjoncturelle" après une année 2021 record, retrouvant ainsi leur niveau de 2020 et 2019.

Une nette amélioration des approvisionnements à partir de la fin 2022

Trigano constate un "vif" intérêt des consommateurs européens pour les véhicules de loisirs et en particulier pour les camping-cars, avec les niveaux d'affluence des premiers salons d'automne. Pour protéger sa rentabilité, la société préfère adopter un biais conservateur et n'a pas "souhaité s’engager pour des livraisons au client final au-delà du mois de juin 2023", compte tenu d'un carnet de commandes à "un niveau déjà bien élevé. "

Trigano concède toutefois que sa production va rester "contrainte par des difficultés d’approvisionnement en châssis pour camping-cars et en particulier ceux en provenance du principal acteur du marché." Les constructeurs automobiles, fabricants de ces châssis laissent tous entrevoir une nette amélioration de la situation à partir de la fin de l’année 2022", poursuit la société. Pour répondre à une forte demande, Trigano signale avoir renforcé son offre produit sur les châssis de son fournisseur historique Ford et développé une offre complémentaire sur base Mercedes.

Trigano annonce l’extension de son site de production de Peñiscola (Espagne) fort du succès de Panama, la nouvelle marque de vans lancée par le groupe français en début de saison 2022. La société revendique un carnet de commandes bien garni sur les mobilhomes qui a pour effet de "saturer ses capacités de production 2023". Pour répondre à la demande, Trigano vient de lancer l'expansion de capacité d’un des sites français dont la mise en service sera prévue en fin d’exercice.

En guise de perspectives, le spécialiste des véhicules de loisirs affiche sa prudence compte tenu de l’environnement inflationniste actuel qui est de nature "à pouvoir impacter le niveau de la demande." Le groupe sera donc "particulièrement attentif" à l’évolution de ses prix de revient. Il indique également avoir pris les devants avec des actions d'amélioration de sa productivité et de maîtrise des coûts.

Le groupe envisage en parallèle des opérations de croissance externe "ciblées" afin de renforcer son implantation sur les marchés majeurs dans les domaines de la fabrication et de la distribution des véhicules de loisirs, des accessoires et de la remorque.

En Bourse, la perspective d'une nette amélioration des approvisionnements en bases roulantes d'ici la fin de l'année est saluée par le marché. Le titre Trigano affiche la plus forte du SBF 120 avec un gain de plus de 10% mercredi, après avoir nettement patiné depuis le début de l'année....

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse